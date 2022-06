Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw und amtliche Kennzeichen gestohlen - Diebstahl auf Baustelle - Amtliche Kennzeichen gestohlen - Pkw gestohlen - Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Pkw und amtliche Kennzeichen gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen zwischen Samstagmittag (25.06.) und Montagmorgen (27.06.) eine schwarze Mercedes G-Klasse im Wert von circa 78.000 Euro vom Hinterhof eines Autohauses in der Straße "In der Au" im Ortsteil Dorfborn. Am selben Tatort wurden außerdem im gleichen Zeitraum die amtlichen Kennzeichen FD-ZR 3331 von einem weißen Renault Master entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Dipperz. Zwischen Sonntagabend (26.06.) und Montagmorgen (27.06.) stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Danziger Straße mehrere hundert Meter Kupferkabel und hochwertige Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von circa 25.000 Euro. An den aufgehebelten Metalltüren entstand 6.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem schwarzen Seat Ibiza stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (25.06.) und Montagmittag (27.06.) die amtlichen Kennzeichen FD-LW 410. Das Auto stand auf dem Parkplatz Ochsenwiese. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Neuhof. In der Marktstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagabend (26.06.) und Montagabend (27.06.) einen schwarzen Audi RS6 mit den amtlichen Kennzeichen FD-RS 560. Das Auto stand vor einer Gaststätte in der Marktstraße und hat einen Wert von circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Kalbach. Zwischen Sonntagmittag (26.06.) und Montagmorgen (27.06.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Zum Sportplatz" ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und suchten in mehreren Räumen nach Diebesgut. Sie stahlen Getränke im Wert von circa 20 Euro. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell