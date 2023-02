Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs in Rilchingen-Hanweiler

Kleinblittersdorf (ots)

Am Samstag, 11.02.2023, gegen 15:40 Uhr, fand nach derzeitigem Ermittlungsstand, auf der B51 zwischen den Ortslagen Auersmacher und Rilchingen-Hanweiler ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen statt, bei dem es zur Gefährdung mehrerer VerkehrsteilnehmerInnen kam. Die beiden Pkws, welche an dem Rennen beteiligt waren, befuhren hierbei die B51 von Auersmacher kommend in Richtung Rilchingen-Handweiler und überholten mit erhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge, sodass unbeteiligte VerkehrsteilnehmerInnen stark abbremsen oder auf den Gehweg ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelte es sich nach aktuellem Kenntnisstand um einen BMW und einen VW Golf mit deutschem und französischem Kennzeichen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen / Zeuginnen sowie Geschädigte des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt zu melden (0681/9321233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell