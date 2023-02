POL-SBR-STADT: Polizei Saarbrücken zieht positives Fazit nach Fußballderby

Saarbrücken (ots) - Am heutigen Samstag, 28. Januar 2023, demonstrierten vor dem Landtag in Saarbrücken rund 100 Menschen unter dem Motto "Energiewende, Klima, Sanktionen, mehr Demokratie". In diesem Zusammenhang kam es zu zwei Gegenversammlungen. Im Innenstadtbereich führten Hundefreunde einen Aufzug durch. Vor dem Gebäude des saarländischen Landtages kam es ...

mehr