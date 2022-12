POL-EL: Nordhorn - Mülltonne in Brand geraten

Papenburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 23:30 Uhr in Papenburg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt an der Straße "Am Vosseberg". Hierbei wurde eine Fensterscheibe beschädigt und diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu ...

