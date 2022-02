Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Nach Raubüberfall in Wohnung werden Zeugen gesucht

Husum (ots)

Nach einem Raubüberfall in einer Wohnung am Dienstagabend (08.02.2022) in Husum sucht die Polizei Zeugen. Der Überfall ereignete sich in einem in der Wasserreihe gelegenen Wohn- und Geschäftsgebäude. Gegen 21:45 Uhr klopften drei maskierte Personen an der Wohnungstür des Geschädigten. Sie bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und verlangten die Herausgabe von Geld. Sie flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen in der Wasserreihe oder im Bereich der Kleikuhle bemerkt? Wer hat Personen weglaufen sehen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04841 - 830 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell