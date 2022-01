Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schornstein und Dachstuhl in Flammen

Südeichsfeld (ots)

Mehrere zehntausend Euro richtete ein Feuer am Sonntagnachmittag in Faulungen an. Der Schornstein eines Einfamilienhauses geriet gegen 16.30 Uhr in Brand. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über und zerstörten ihn teilweise. Die Bewohner des Hauses konnten sich unversehrt ins Freie retten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und hatten eine knappe Stunde später das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei war am Montagvormittag vor Ort, um nach der Brandursache zu suchen. Hiernach kann eine Straftat ausgeschlossen werden. Offensichtlich führte ein Defekt am Schornstein zum Feuer. Das Haus kann weiter bewohnt werden.

