Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schüsse auf Grundstück

Bischofferode (ots)

In Bischofferode schoss im Laufe des Sonntags ein bislang Unbekannter offensichtlich mit einem Luftgewehr auf ein Grundstück in der Alten Schulstraße. Die alarmierten Polizisten entdeckten entsprechende Diabolos auf dem Grundstück und stellten sie sicher. Die 60 und 65-jährigen Bewohner kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen. Noch ist unklar, wer auf das Grundstück geschossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

