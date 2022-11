Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 08.11.2022

Goslar (ots)

Ladendiebstahl

Am Montag, 07.11.2022, gegen 19.45 Uhr, ist es in einem Verbrauchermarkt in der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Ladendiebstahl gekommen. Mehrere Jugendliche haben nach Angaben von Zeugen diverse Getränke entwendet. Hierbei wurde eine akustische Diebstahlssicherung innerhalb des Marktes ausgelöst. Die Jugendlichen hätten dann die Örtlichkeit verlassen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Am Montag, 07.11.2022, im Zeitraum zwischen 08.40 Uhr und 16.20 Uhr, ist es im Bereich der Jacobsonstraße in Seesen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine dortige Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhaus gekommen. Ein unbekannter Täter versuchte hierbei eine Wohnungstür aufzuhebeln. Der Sachschaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

