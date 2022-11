Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.11.2022

Goslar (ots)

Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet

Goslar. Am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Discounter am Wehrdamm in Oker die Geldbörse einer 68-jährigen Goslarerin. Das Portemonnaie befand sich in einer Einkaufstasche, die an einem Einkaufswagen hing. Es entstand Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Versuchter Einbruch

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagvormittag kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte im Elbinger Weg. Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Der Versuch misslang. Es entstand dennoch Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Schaukastenfenster aufgehebelt

Goslar. Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Schaukastenfenster in der Bahnhofsunterführung auf. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht bislang nicht fest. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 05321-339-0 zu melden.

Tageswohnungseinbruch

Goslar. Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Okerstraße ein. Hierbei wurden Schmuck und geringe Mengen an Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Goslar. Ein bislang unbekannter beschädigte die Glastür eines Logistikunternehmens in der Gutenbergstraße mit einem Stein. Der Tatzeitraum kann von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, eingegrenzt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Kfz

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen beide Außenspiegel an einem geparkten Pkw Daimler im Kästeweg. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kfz

Goslar. In der Zeit von Sonntag, 12.30 Uhr, bis Montag, 16.10 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerseite eines Pkw BMW, welcher in der Straße Freudenplan geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Goslar. Am Montag, gegen 13.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Goslar einen Pkw VW in der Straße Im Schleeke. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 28-jährige Fahrzeugführer aus Goslar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

i.A. Holzhausen, PHK

