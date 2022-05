Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Das Auto ist kein Safe - Lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Auto zurück

Neuss; Kaarst; Meerbusch (ots)

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen.

So geschah es am Dienstag (24.5.) in gleich drei Fällen.

Gegen 18:15 Uhr parkte ein 59 Jahre alter Mann aus Meerbusch seinen Mercedes E 300 an der Straße "Am Eisenbrand" in Büderich. Als er gegen 18:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er das eingeschlagene Seitenfenster rechts sowie den Diebstahl seiner Tasche, die er im Auto zurückließ.

Ähnlich erging es einer 34 - jährigen Neusserin. Sie parkte ihren Citroen am Dienstag (24.5.) gegen 15:15 Uhr an der Aurinstraße in Reuschenberg. Gegen 15:30 Uhr stellte sie die eingeschlagene, hintere Scheibe der Beifahrerseite fest. Glücklicherweise wurde in diesem Fall nichts gestohlen.

Diebesgut in Form von Bargeld erbeuteten unbekannte Täter dagegen in Kaarst an der August-Thyssen-Straße. Hier stellte ein 47 Jahre alter Mann aus Meerbusch seinen VW Passat am Dienstag (24.5.) gegen 22 Uhr ab. Seinen Rucksack samt Bargeld ließ er im Fußraum der Beifahrerseite zurück. Als er gegen 22:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er das eingeschlagene Beifahrerfenster und den Diebstahl seiner Wertsachen fest.

In allen Fällen erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei.

Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Weitere Präventionstips und Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell