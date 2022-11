Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.11.2022

Körperverletzung im Rahmen eines Fußballspiels Goslar. Während eines Fußballspiels kommt es im Stadion am Osterfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen Mann aus Salzgitter und einem 30-jährigen Goslarer. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten drückte der Salzgitteraner, der hinter dem Goslarer saß, diesen herunter und kratzte ihn dabei am Hals. Hierbei stürzte sowohl der junge Mann als auch eine 23-jährige Goslarerin. Der Goslarer wurde am Hals und am Schienbein, die Goslarerin leicht an den Knien verletzt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden mehrere Zeugen befragt und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Salzgitteraner eingeleitet.

Katalysatoren-Diebstahl

Goslar. In der Zeit vom 02.10.2022 bis zum 06.11.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines Pkw BMW der auf einem Parkplatz in der Wolfenbütteler Straße abgestellt war. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

