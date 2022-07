Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Mindestens vier Autos sind in den Nächten zum Donnerstag beziehungsweise Freitag in Stadt und Kreis beschädigt worden. In einem Fall stellte die Polizei einen mutmaßlichen Täter fest.

In der Kaiserslauterer Ländelstraße schlugen Unbekannte die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür eines Kleinwagens ein. Tatzeit war die Nacht zum Donnerstag. Eine Geldbörse, die sich im Auto befand, ließen die Täter links liegen. Die Polizei geht davon aus, dass es die Täter rein auf die Beschädigung des Fahrzeugs abgesehen haben.

Einen Autospiegel beschädigte in der Nacht zum Freitag ein Verdächtiger in der Kanalstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der mutmaßliche Täter gegen den Spiegel trat. Die Polizei stellte den 21-Jährigen in der Nähe des Wagens fest. Er war mit seiner Begleiterin in Streit geraten. Seine Aggression habe der Mann dann an dem fremden Pkw ausgelassen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 500 Euro.

Vermutlich durch einen Faustschlag ist am späten Donnerstagnachmittag in Otterbach ein Auto beschädigt worden. Im Brühl parkte die Fahrerin ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Als sie vom Einkaufen zurückkam, stellte die Frau am Heck ihres Autos eine Delle fest. Einen Unfallschaden schließt die Polizei aktuell aus.

In Hochspeyer werden zwei junge Männer verdächtigt, in der Nacht zum Freitag an einem parkenden Auto einen Außenspiegel beschädigt zu haben. Eine Zeugin bemerkte die beiden kurz nach der Tat in der Höhenstraße. Als sie die mutmaßlichen Täter in der Nähe der Grundschule ansprechen wollte, waren die jungen Männer in Begleitung von zwei Frauen. Zur Aussprache kam es nicht, die Gruppe suchte das Weite.

Die Polizei leitete in allen Fällen Ermittlungsverfahren ein. Teilweise konnten Spuren gesichert werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell