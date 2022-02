Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blitzer besprüht

Weimar (ots)

Irgendwann in der Nacht von Sonntag zu Montag hat sich ein Unbekannter an dem neuen semistationären Blitzer der Stadt Weimar ausgelassen. Farblich angepasst, wurden die Scheiben des Blitzers mit schwarzer Farbe besprüht, so dass ein Messen mit diesem vorerst nicht mehr möglich war. Mit dem Einsatz von Putzmittel und Manpower konnten die Scheiben aber wieder gereinigt werden.

