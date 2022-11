Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.11.2022

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 07:50 Uhr, wurde der Polizei Seesen ein beschädigtes Verkehrszeichen auf der B 243 zwischen Seesen und Rhüden gemeldet. Aufgrund der vorgefundenen Spuren muss von einem Verkehrsunfall ausgegangen werden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen. An dem Verkehrsschild entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 500 Euro. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kfz-Anhängers

Im Zeitraum vom 31.10.2022, ca. 09:00 Uhr, bis zum 05.11.2022, ca. 10:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kfz-Anhänger der Marke Humbaur entwendet. Der entwendete Anhänger mit GS-Kennzeichen wurde von dem Geschädigten in der Triftstraße in Seesen abgestellt und durch ein Kastenschloss gesichert. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 4500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Warnbarke

Durch einen Zeugen wurde der Polizei in Seesen eine Warnbarke übergeben, die augenscheinlich zuvor durch einen unbekannten Täter entwendet wurde. Die Herkunft der Warnbarke ist bislang unbekannt. Zeugen die Angaben zur Herkunft der Warnbarke oder andere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

