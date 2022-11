Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Harzburg

Goslar (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 mit einer tödlich verletzten Person.

Bad Harzburg. Am Freitag, gegen 11.00 Uhr, befuhr eine männliche Person mit seinem Pkw BMW die Bundesstraße 4 aus Richtung Bad Harzburg kommend in Richtung Torfhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW auf Höhe des Gabbro-Steinbruchs nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw BMW in Vollbrand und wurde komplett zerstört. Der männliche Fahrzeugführer konnte nicht mehr aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde tot aus seinem Fahrzeug geborgen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer aus dem Kreis Dithmarschen wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Goslar verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 4 war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Feststellung der Identität des Pkw-Fahrers und des Unfallhergangs durch Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell