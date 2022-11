POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.11.2022

Goslar (ots) - Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 02.11.2022 Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am 01.11.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall in Bad Harzburg. In der Tiefgarage eines Einkauf-Centers in der Straße "Am Güterbahnhof" wurde ein weißer PKW der Marke Fiat beschädigt. Offensichtlich wurde dieses verkehrsgerecht geparkte Fahrzeug durch einen anderen PKW ...

