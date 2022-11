Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg v. 02.11.2022

Goslar (ots)

Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 02.11.2022

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 01.11.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall in Bad Harzburg. In der Tiefgarage eines Einkauf-Centers in der Straße "Am Güterbahnhof" wurde ein weißer PKW der Marke Fiat beschädigt. Offensichtlich wurde dieses verkehrsgerecht geparkte Fahrzeug durch einen anderen PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der betreffende, verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt und unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Einbrüche in Cafe' und und Hotels

In der Nacht vom 01.11.2022 auf den 02.11.2022 kam es zu mehreren Einbruchdiebstählen im Bad Harzburger Stadtgebiet. Diese Taten ereigneten sich im Bereich der Herzog-Wilhelm- Straße und Berliner Platz. Der genaue Sachschaden kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht angefügt werden. Mögliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Tatzeitraum bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

