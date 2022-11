Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.11.2022

Goslar (ots)

Tätlicher Angriff und Widerstand- Drei Polizeibeamte verletzt Goslar. Am Dienstag, gegen 12.00 Uhr, leistete ein 40-jähriger Goslarer in der Straße Am Müllerkamp Widerstand gegen mehrere Polizeivollzugsbeamte. Zuvor sollte ein bestehender Haftbefehl gegen den Mann vollstreckt werden. Noch während der Verkündung des Haftbefehls schlug der 40-jährige einem 26-jährigen Polizeibeamten mehrfach mit Faust und Ellenbogen ins Gesicht und trat einer 23-jährigen Polizeibeamtin gegen den Kopf. Nach dieser Tat flüchtete sich der Mann in seine Wohnung, die sodann durch unterstützende Polizeikräfte aufgebrochen werden musste. Dabei bedrohte er die eingesetzten Polizisten mit einer Eisenstange, kann im Anschluss aber festgenommen werden. Bei der Festnahme brach der Mann einem 30-jährigen Polizeibeamten den Finger. Nach einer Blutprobenentnahme auf der Dienststelle der Polizei Goslar wurde der 40-jährige der Justizvollzugsanstalt überstellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Versuchter Einbruch

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter versuchte von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 10:45 Uhr, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Eschenweg aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Graffiti an Schule

Goslar. Nach den abgelaufenen Herbstferien wurden am Dienstagmorgen an einem Schulzentrum in der Bornhardtstraße über 20 Schmierereien durch Graffiti festgestellt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Dienstag, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, schwarzen Pkw Seat auf dem Parkplatz des Jürgenohler Marktplatzes. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

i.A. Holzhausen, PHK

