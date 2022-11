Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.11.2022

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes. Goslar. Am Montag, gegen 16.25 Uhr, stürzt ein bislang unbekannter Täter auf eine Mutter mit ihrem 5-jährigen Kind in der Kneippstraße zu. Der vermutlich männliche Täter war mit einer sogenannten "Scream-Maske" verkleidet und führte eine Axt aus Holz bei sich. Mit dieser schlug er nach dem Kind und verletzte es an der Stirn. Im Anschluss floh der Mann unerkannt in Richtung der Robert-Koch-Straße. Der Täter soll außerdem schwarze Kleidung getragen haben und ca. 180 cm - 190 cm groß gewesen sein. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

i.A. Holzhausen, PHK

