Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom So, 30.10.2022, 12:00 Uhr bis Mo, 31.10.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Straftaten

Bedrohung am Bahnhof Goslar - Am 30.10.2022 gegen 22:30 Uhr kommt es in einem Schnellrestaurant am Bahnhof Goslar zu Streitigkeiten zwischen drei Männern. Im Verlauf des Streites wird der 19-jährige Bad Harzburger von den 30- und 37-jährigen Goslarern massiv und lautstark beleidigt und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Als der 30-Jährige schließlich ein Messer zieht und auf den 19-Jährigen losgeht, ergreift dieser die Flucht. Die beiden Angreifer verfolgen den 19-Jährigen noch kurz, flüchten aber noch vor Eintreffen der Polizei. Nach kurzer Verfolgung durch die Beamten der Goslarer Polizei können die beiden Männer gestellt und dem Gewahrsam zugeführt werden. Das Opfer bleibt unverletzt und kommt mit dem Schrecken davon. Die Tatwaffe wird durch die Beamten sichergestellt, gegen die Angreifer sind die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet worden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter 05321/339-0 in Verbindung zu setzen.

