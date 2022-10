Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.10.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Schwerer Verkehrsunfall

Am 30.10.2022, um 01:37 Uhr, kam es auf der Grauhöfer Landwehr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam nach ersten Ermittlungen ein mit zwei männlichen Personen besetzter Pkw VW Golf, der aus Richtung Hahndorf in Richtung Goslar fuhr, im Bereich der Einmündung der Straße "Am Gräbicht" nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Hierbei wurde einer der beiden Insassen schwer verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Für den anderen Mann kam dagegen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nähere Informationen zur Unfallursache liegen derzeit noch nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen werden unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt. Es wird nachberichtet.

Die Grauhöfer Landwehr war in Höhe des Abzweigs für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis ca. 06:15 Uhr voll gesperrt.

- Verkehrsunfallflucht

Am 29.10.2022, zwischen 11:30 Uhr - 12:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Carl-Zeiß-Straße abgestellter grauer Fiat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei wurde der Fiat an der Heckstoßstange erheblich zerkratzt.

Der Schaden, um dessen Begleichung sich der Verursacher nicht kümmerte, sondern einfach davonfuhr, wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der 05321/3390.

i.A. Brych, PK

