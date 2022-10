POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.10.2022

Goslar (ots) - Seesen Am 27.10.2022 wird der Polizei Seesen ein versuchter Einbruchdiebstahl in Kellerraum in der Königsberger Straße in Seesen gemeldet. Ein zur Zeit unbekannter Täter versucht mittels Sägewerkzeug das Schließblech eines Kellerraums zu öffnen. Aufgrund der Stabilität des Bleches blieb es beim Versuch. Der Kellerraum wurde durch den Täter nicht betreten. Sachschaden ca. 50,- Euro. Ein ...

