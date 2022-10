Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 29.10.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sach- aber ohne Personenschaden

Am 28.10.22, gegen 13:20 Uhr, befährt eine 18-jährige Frau aus St. Andreasberg mi ihrem PKW die B242 in Richtung der B4. Beim Einbiegen auf die B4 übersieht sie eine vorfahrtsberechtigte, kreuzende 53-jährige Frau mit ihrem PKW aus Werther bei Nordhausen. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch keine der Beteiligten verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entsteht jedoch mit insgesamt geschätzten 22000 Euro erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Gegen die 18-jährige ist ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Motorradunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 28.10.22, gegen 15:15 Uhr, befährt eine Gruppe von 4 Freunden aus Wolfsburg mit ihren Motorrädern die L515 von Lautenthal in Richtung Wildemann. Im Verlauf einer Linkskurve kommt der vorausfahrende 18-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einer Leitplanke, wodurch er sich zum Glück nur leicht verletzt. Neben dem Schaden an seinem Motorrad war auch ein leichter Flurschaden festzustellen, so dass auch gegen ihn ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden musste.

Getankt und weggefahren ohne zu zahlen

Am 28.10.22 tankt gegen 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug an der Aral-Tankstelle in Braunlage und entfernt sich, ohne den getankten Kraftstoff zu bezahlen. Von der Tatausführung liegen Videoaufzeichnungen vor. Ein Ermittlungsverfahren wegen Tankbetruges ist eingeleitet worden.

Alkoholisierter Mann beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Am 28.10.22 meldete ein amtsbekannter 38-jähriger Mann um 19:45 Uhr angebliche Streitigkeiten zwischen einem wiederum amtsbekannten Pärchen. Während der Sachverhaltsaufnahme auf offener Straße im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld zeigte sich der stark alkoholisierte Meldende mit den in Aussicht gestellten polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. Erst beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten lautstark und versuchte schließlich einem der Beamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Angriff des Mannes auf die eingesetzten Beamten unterbrochen werden. Das Geschehen weckte aufgrund der fortwährend lautstarken Beleidigungen und Bedrohungen großes öffentliches Interesse. Der Mann wurde anschließend u.a. zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt. Weder der Störenfried noch die Beamten wurden bei dem Vorfall verletzt. Der Mann muss sich nun wegen diverser Tatvorwürfe verantworten.

i.A. Renner, POK'in

