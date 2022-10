Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 28.10.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 27.10.2022 wird der Polizei Seesen ein versuchter Einbruchdiebstahl in Kellerraum in der Königsberger Straße in Seesen gemeldet. Ein zur Zeit unbekannter Täter versucht mittels Sägewerkzeug das Schließblech eines Kellerraums zu öffnen. Aufgrund der Stabilität des Bleches blieb es beim Versuch. Der Kellerraum wurde durch den Täter nicht betreten. Sachschaden ca. 50,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 27.10.2022 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 82 bei Rhüden, an der Anschlussstelle zur BAB 7 (Fahrtrichtung Nord). Ein 81jährige PKW-Fahrer, welcher die B 82 aus Richtung Goslar befuhr, übersieht hier beim links abbiegen den entgegenkommenden PKW, welcher aus Richtung Rhüden die B 82 befuhr, eines 49jährigen aus Köln. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei durch den Aufprall ein drittes Fahrzeug beschädigt wurde. Dieser PKW wartete verkehrsbedingt zeitgleich an der Einmündung und wurde durch die verunfallten PKW touchiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500,- Euro.

Seesen

Am 27.10.2022 gegen 16:35 Uhr befährt ein 60jähriger Seesener mit seinem PKW die B 243 aus Richtung Bornhausen in Richtung Seesen. An der Einmündung zur B 248 übersieht er beim Einbiegen nach links in Richtung Innenstadt, den von rechts kommenden, in Richtung Bornhausen nach links abbiegenden vorfahrtberechtigten PKW eines 52jährigen aus Bad Salzdetfurth. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 10000,- Euro.

Seesen

Am 27.10.2022 gegen 23:10 Uhr wurde der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung an PKW gemeldet. Demnach hat ein zur Zeit unbekannter Täter die Frontscheibe eines im Heidbergstrift abgestellten PKW Suzuki beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

