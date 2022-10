Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 27.10.2022

Goslar (ots)

Diebstahl - Schaden ca. 1000,- Euro

26.10.22, 14.30 Uhr, 38723 Seesen, Braunschweiger Straße, Parkplatz Aldi/Rewe. Ein unbekannter Täter entwendet aus einem vermutlich unverschlossenen, parkenden Pkw eine Tasche mit u.a. Bargeld. Der Gesamtschaden wird von dem Geschädigten auf ca. 1000,- Euro beziffert. Hinweise unter Tel. 9440.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und ca. 4000,- Euro Sachschaden. 26.10.22, 20.00 Uhr, 38723 Seesen, An der Landesbahn. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen befuhr die Jacobsonstraße in Rtg. An der Landesbahn. Beim Einfahren in die Straße An der Landesbahn, nach links in Rtg. Lautenthaler Straße, übersah er den 50-jährigen Pkw-Fahrer aus Seesen, der die Straße An der Landesbahn, von links kommend, aus Rtg. Lautenthaler Straße, befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Pkw wurden beschädigt und die beiden 40- und 49- jährigen Mitfahrer im vorfahrtberechtigten Pkw wurden leicht verletzt.(hei)

