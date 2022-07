Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In Neubrandenburg, Cölpiner Straße 6 brach am 25.07.2022, gegen 22:00 Uhr ein Brand im Keller des Mehrfamilienhauses aus. Die Berufsfeuerwehr, die Freiwillen Feuerwehren Oststadt und Innenstadt konnten das Feuer zügig löschen. Insgesamt 16 Bewohner der Aufgänge Nr. 4, 6 und 8 mussten ihre Wohnungen bis zur vollständigen Belüftung durch die Feuerwehr verlassen. Drei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, konnten jedoch zwischenzeitlich ohne Befund wieder nach Hause. Nach ersten Ermittlungen des KDD Neubrandenburg könnte es sich hier vorsätzliche Brandstiftung handeln. Deshalb erfolgte auf Weisung der Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Brandortes und am 26.07.2022 der Einsatz eines Brandursachenermittlers. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell