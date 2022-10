POL-GS: Betroffenheit nach der Berichterstattung über den Umgangston bei der Polizeiinspektion Goslar - Die amtierende Leiterin der Polizeiinspektion Goslar bezieht Stellung

Goslar (ots) - Kradunfall Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern ist es am So., gg. 16:20 Uhr, gekommen. Ein 50 Jahre alter Mann aus Schwülper befuhr die B 242 von Wildemann in Ri. Clausthal-Zellerfeld. In einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund einer schmierigen Substanz auf der Fahrbahn, die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Sein Motorrad rutschte ...

