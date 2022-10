POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.10.2022

Goslar (ots) - Brennender PKW in Goslar Am 23.10.2022, gegen 09:50 Uhr, befährt ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem PKW Ford die Astfelder Straße in Richtung Langelsheim. Kurz vor der Einmündung "Am Friedhof" fängt sein PKW, aus unbekannten Gründen, an zu qualmen. Daraufhin lenkt er den PKW in die Straße Am Friedhof. Kurz danach steht der ca. 8 Jahre alte PKW im Vollbrand. Die alarmierte ...

