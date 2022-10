Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar

Goslar (ots)

Brennender PKW in Goslar

Am 23.10.2022, gegen 09:50 Uhr, befährt ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem PKW Ford die Astfelder Straße in Richtung Langelsheim. Kurz vor der Einmündung "Am Friedhof" fängt sein PKW, aus unbekannten Gründen, an zu qualmen. Daraufhin lenkt er den PKW in die Straße Am Friedhof. Kurz danach steht der ca. 8 Jahre alte PKW im Vollbrand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Goslar trifft unmittelbar danach ein. Trotz der Löscharbeiten brennt der PKW komplett aus. An dem Fahrzeug entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Es kommt zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

