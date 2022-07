Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Raub in Friseurladen mit vorgehaltener Schusswaffe - Zeugen gesucht

Freiburg

Am Freitagnachmittag, 08.07.22, betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 16.50 Uhr einen Friseurladen in der Konviktstraße mit gezogener Schusswaffe. Dort richtete er die Schusswaffe auf die anwesende Ladenbesitzerin sowie eine Kundin und forderte Bargeld aus der Kasse. Die geschädigte Ladenbesitzerin händigte dem Täter wenige Hundert Euro aus. Daraufhin floh dieser zu Fuß in Richtung Konviktstraße. Die Ladenbesitzerin sowie die Kundin wurden nicht verletzt. Der Täter wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, kräftige Statur mit kurz rasierten, grauen Haaren und auffälligen Tränensäcken. Er trug eine weiße FFP2-Maske, ein beiges oder hellgraues Hemd über einer langen dunklen Hose und hatte eine schwarze Umhängetasche aus Stoff bei sich, in der er das Tatmittel und das Bargeld verstaute. Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.

ek

