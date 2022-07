Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung: Todtnau: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

Freiburg (ots)

Es waren die Bergwachten aus Wieden und Schönau im Einsatz.

Ursprungmeldung:

Todtnau: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

Glück hatte am Samstag, 09.07.2022 gegen 17.20 Uhr ein 52 Jahre alter Gleitschirmpilot beim Absturz in einen Baum zwischen Geschwend und Präg. Nach Angaben des 52-Jährigen wollte dieser auf einer nahegelegenen Wiese landen, was aufgrund von aufkommenden Turbulenzen misslang und er in einer Baumkrone landete. Der Pilot verletzte sich bei dem Absturz nicht. Durch die Bergwacht Schönau und Riehen wurde ihm ein Seil gereicht, mit dem sich der erfahrene Pilot und Kletterer selbständig abseilte. Sachsachaden entstand keiner. Die Bergwachten Riehen und Schönau waren mit 10 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Gleitschirm wurde durch die Feuerwehr Todtnau mit einer Drehleiter aus der Baumkrone geborgen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell