POL-EL: Heede - Brand einer Hecke

Elbergen (ots) - In Der Zeit vom 18. April bis zum 14.05. entwendeten unbekannte Täter Ems-Vechte Kanal in Elbergen ein Schlauchboot. Das Boot befand sich als Beiboot an einem Hauptboot. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz ...

