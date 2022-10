Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 24.10.2022

Goslar (ots)

Kradunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern ist es am So., gg. 16:20 Uhr, gekommen. Ein 50 Jahre alter Mann aus Schwülper befuhr die B 242 von Wildemann in Ri. Clausthal-Zellerfeld. In einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund einer schmierigen Substanz auf der Fahrbahn, die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Sein Motorrad rutschte weiter in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 57jähriger Motorradfahrer aus Goslar. Die Motorräder stießen zusammen, sodass auch dieser Mann schwer verletzt wurde. Beide Motorräder wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

Zwei mal schwerer Diebstahl aus PKW

Am Sa., zw. 16:50 Uhr und 17:25 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines VW Bus eingeschlagen und eine darin befindliche Handtasche entwendet. Der Bus stand zwischen der B 242 und dem Campingplatz Prahljust.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am So., zw. 14 und 15 Uhr, in Hahnenklee. Dort wurde auf bislang unbekannte Weise eine komplette Outdoorausrüstung aus einem verschlossenen Pkw Hyundai entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Clausthal-Zellerfeld, unter 05323/94110-0, zu melden.

Killig, PHK

