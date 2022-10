Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 27.10.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Di., 25.10.22, 15:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Brünnelweg in Hahnenklee in Richtung Oberförster-Hermann-Müller-Weg. Dabei stieß er gegen das Vordach eines Ferienhauses und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich wahrscheinlich um einen Lkw, oder ein anderes Fahrzeug mit hohem Aufbau. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Clausthal-Zellerfeld unter 05323/94110-0 zu melden.

Killig, PHK

