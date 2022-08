POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad? Nach Raubdelikt aufgefunden und bislang niemandem zugeordnet

Nienstädt/Hespe (ots) - (ma) Nach dem Brand eines Wohnhauses am 14.08.2022 in der Diekstraße von Hespe, bittet die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bückeburg um mögliche Zeugenhinweise. Das Feuer ist am Sonntag, 14.08.2022 gegen 05.50 Uhr entdeckt worden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen in dem Gebäude. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Die bislang vorgenommenen Ermittlungen des ...

