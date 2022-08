Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Niedernwöhren - Geparkten Audi beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen Dienstagmorgen zwischen ca. 6 und 7 Uhr ereignete sich an der Hauptstraße in Niedernwöhren ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 63 (gegenüber Tankstelle/Werkstatt) abgestellter Audi A6 wurde im o.g. Zeitraum durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher stark beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das unfallverursachende Fahrzeug von Stadthagen kommend in Richtung Wiedensahl gefahren sein und kam dann in Höhe der Tankstelle nach links von der Fahrbahn ab, wo es den geparkten Audi touchierte. Der A6 wurde hinten links im Bereich der Hintertür, des Radkastens sowie des Kotflügels eingedrückt und zerkratzt. Die Schadenssumme wurde vorläufig auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben. Das Fahrzeug dürfte vorne links beschädigt sein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/40040 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell