Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 30.10.22

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es in Rhüden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Bad Gandersheimer und einem 26-jährigen Seesener. Im Verlauf einer Wohnungsübergabe kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Personen, wobei der Jüngere hierdurch leicht verletzt wurde. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Diebstahl aus Kfz

Auf dem Parkplatz der Harzkampfbahn kam es am Freitag, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 21.15 Uhr, zum Diebstahl eines Smartphones und eines Portemonnaie aus dem Pkw eines 65-jährigen Seeseners, nachdem eine bislang unbekannte Person eine Scheibe vom Pkw des Geschädigten einschlug. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Lauterberg befuhr Sonntagnacht, gegen 02.30 Uhr, die Bundesstraße 243 in Fahrtrichtung Osterode. In Höhe des Parkplatzes "Ziegenberg" fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 59-jährigen Frau aus Osterode auf. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 1,36 Promille festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Da er beim Unfall leicht verletzt wurde, wurde der Unfallverursacher am Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12000 Euro.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell