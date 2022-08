Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Brand - zwei Garagen standen in Flammen

Fröndenberg (ots)

Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Sümbergstraße wurden am frühen Freitagmorgen (19.08.2022) zwei Garagen zerstört.

Gegen 4 Uhr wurde der Hauseigentümer durch einen lauten Knall geweckt. Anschließend stellte er Feuer in den beiden Garagen, die sich jeweils rechts und links neben dem Wohnhaus befinden, fest.

Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den verschlossenen Räumen und löschte die Brände. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung aufgenommen.

Wer hat im Bereich der Sümbergstraße in der Nacht zum 19.08.2022 verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

