Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Versuchter Wohnungseinbruch - alkoholisierter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen

Kamen (ots)

Durch laute, vom Balkon ausgehende Geräusche wurde eine Wohnungsinhaberin in der Nacht zu Donnerstag (18.08.2022) gegen 1.20 Uhr geweckt.

Geweckt durch ungewöhnliche Geräusche stand eine 80-jährige, am Nordring in einer Hochparterrewohnung lebende Kamenerin auf und sah nach. Durch die geschlossene, aber beschädigte Balkontür sah sie einen unbekannten Mann, der offensichtlich in die Wohnung eindringen wollte. Sie schrie den Mann an, lief zu einem anderen Fenster und rief um Hilfe.

Das hörten Zeugen in der Nachbarschaft, die daraufhin einen Mann, der mit Hockern, Wäscheständer und Besen unterwegs war, antrafen. Ein Zeuge hielt den Mann fest und alarmierte die Polizei.

Die nahm bei Eintreffen den 39-jährigen in Kamen gemeldeten Tatverdächtigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Die vom Balkon entwendeten Gegenstände wurden an die Geschädigte wieder ausgehändigt.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell