Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer und Kind stoßen zusammen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein zehnjähriges Kind am Donnerstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Das Kind spielte gegen 15.40 Uhr in einer Gruppe auf einem Wirtschaftsweg in Höhe des Schützenfestplatzes in Ammeln. Als ein 48-Jähriger mit seinem Rad vorbeifuhr, geriet der Zehnjährige in den Fahrweg und prallte mit dem Borkener zusammen. Die Mutter des verletzten Kindes brachte dieses zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

