POL-BOR: Ahaus - WhatsApp-Masche verfängt

Gronau (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 00.50 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses an der Klostermaate auf und drangen in das Haus ein. Mehrere Räume wurden durchsucht und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning ...

