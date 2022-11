Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 02.11.22 ( Nachtrag )

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Dienstag, gegen 09.50 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Gandersheim den Schäfereiweg, um im Einmündungsbereich zur B 243 nach rechts in Richtung Bornhausen abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer vorfahrtberechtigten 62-jährigen Rhüdenerin, welche aus Richtung Seesen in Richtung Bornhausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Unfallverursacher, sein 38-jähriger Beifahrer, die Rhüdenerin und deren 63-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Rhüden, verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Zum genauen Verletzungsgrad der einzelnen Beteiligten konnten noch keine Angaben gemacht werden. Bei den Fahrzeugen, welche durch die Kollision auf den angrenzenden Feldern zum Stehen kamen, entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 16000 Euro.

i.A. Behnke, POK'in

