Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 02.11.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen fuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Osterode vom Grundstück der HEM-Tankstelle, an der B 243, in den fließenden Verkehr in Richtung Schlackenmühle ein. Als er sich bereits auf der Fahrbahn befand fuhr ein 59-jähriger Hördener mit seinem Pkw, aus Richtung Osterode kommend, auf den vor ihm Fahrenden auf. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von geschätzt 17350 Euro. Die Personen blieben unverletzt.

Bedrohung

Ein 47-jähriger Seesener zeigte am Dienstagabend bei der Polizei eine Bedrohung zu seinem Nachteil an. Er wurde am Telefon von einer bislang unbekannten Person mit dem Tode bedroht. Hintergrund hierfür waren Uneinigkeiten im Bezug auf den Kauf, bzw. Verkauf eines Pkw. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

i.A. Behnke, POK'in

