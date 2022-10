POL-HAM: Mehrere Strafanzeigen nach Kontrollen in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter haben versucht, am Samstag, 2. Oktober, zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr in ein Wohnhaus am Südenwall einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten das Türschloss, gelangten jedoch augenscheinlich nicht in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und flüchteten. Der Sachschaden kann noch nicht genauer beziffert werden. Hinweise zu dem versuchten Einbruch werden telefonisch unter 02381 ...

