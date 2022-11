Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.11.2022.

Goslar (ots)

Täter drangen in ein Stallgebäude ein.

Wildemann, Hindenburgstraße, 30.10.2022, 18:00 Uhr-03.11.2022, 11:45 Uhr.

Die derzeit unbekannten Täter drangen widerrechtlich in ein Stallgebäude ein und entwendeten im Tatverlauf eine Wasseruhr. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter der Telefonnummer 05323/941100 entgegen.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße, 27.10.2022, 18:00 Uhr-03.11.2022, 14:00 Uhr.

Die Täter hatten versucht, die Eingangstür eines Bürogebäudes aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben und gelangten nicht in die Räume. Durch die Gewaltanwendung entstanden geringe Schäden an der Tür und an der Zarge. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 zu richten.

Täter beschädigte eine Hauseingangstür.

Bad Harzburg, Sternstraße, 03.11.2022, 01:30 Uhr.

Die Polizei in Bad Harzburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein, nachdem ein Tatverdächtiger den Glaseinsatz einer Hauseingangstür offensichtlich vorsätzlich beschädigt hatte. Der entstandene Schaden wird mit ca. 150 Euro angegeben.

Mehrere Personen fielen durch einen groben Unfug auf.

Goslar, Klubgartenstraße, 02.11.2022, 18:40 Uhr.

Mehrere jüngere Personen hatten im Bereich des Bahnhofes zahlreiche Rollen Toilettenpapier ausgerollt und zum Teil auch über Bäume gehängt. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Unfallverursacher flüchtete.

Bad Harzburg, Immenröder Straße, 02.11.2022, 05:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 24-jähriger Radfahrer den Bereich des Ortsausganges Harlingerode (K25) in Richtung der Landesstraße 518 passiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt habe ihn ein offensichtlich dunkelfarbener VW Golf mit einer "GS-" Fahrzeugzulassung überholt. Auf Grund eines zu dichten Sicherheitsabstandes musste der Geschädigte stark bremsen und habe hierbei die Kontrolle über sein Rad verloren. Der Mann kam zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrrad entstanden geringe Schäden. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 zu richten.

