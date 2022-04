POL-SN: Ostermarsch 2022 in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) - Am 11.04.2022 fand ab 18:00 Uhr eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt. Der Aufzug begann am Bertha-Klingberg-Platz und zog durch die Innenstadt bis zum Grunthalplatz. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 440 Personen teil. Während der Versammlung kam es zum Zeigen des "Hitlergrußes" durch einen Versammlungsteilnehmer. Weiterhin fand am ...

