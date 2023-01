POL-PDNR: PKW beschädigt beim Ausparken zwei Fahrzeuge - Verkehrsunfallflucht

Oberhonnefeld - Gierend (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein junger PKW Fahrer im Heranwachsendenalter die Landesstraße 265 in Richtung Kreisverkehr der Bundesstraße 256. Auf der regennassen Fahrbahn fuhr der Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und geiet auf den Grünstreifen des Kreisverkehrs. Dort beschädigte er ...

