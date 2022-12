Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen/Sieg - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Kirchen/Sieg (ots)

Am 29.12.2022 kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B62. Der Unfall wurde jedoch erst gegen 15:00 Uhr bei der Polizei Betzdorf von einem 58-jährigen Unfallbeteiligten aus der VG Hachenburg angezeigt. Dessen Angaben zufolge, sei er in Richtung Siegen unterwegs gewesen, als ihm auf der Bundesstraße 62 bei der Ortslage Kirchen-Freusburg, etwa in Höhe des dortigen Bahnhofs, ein Pkw entgegengekommen ist. Dieser sei aus Richtung Siegen kommend in Richtung Betzdorf gefahren. Der dem Anzeiger entgegenkommende Pkw sei deutlich zu weit links gefahren, weshalb es zur Kollision der sich begegnenden Fahrzeuge kam, wobei zumindest am Pkw des Anzeigenerstatters ein Sachschaden entstand. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den Unfallverursacher, bzw. dessen genutzten Fahrzeug vor. Die Polizei Betzdorf hat ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Deshalb bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise unter 02741 9260.

