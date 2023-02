Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unkooperativen Kradfahrer in Gewahrsam genommen

Neuss (ots)

Am Montag (27.02.) führten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde im Rhein-Kreis Neuss einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Über den Tag verteilt, überprüften sie über 130 Verkehrsteilnehmer wie Fahrzeugführer und Fahrradfahrer. Es wurden insgesamt 13 Bußgeldverfahren eingeleitet und 68 Verwarngelder ausgesprochen, unter anderem wegen zu schnellem Fahrens, Parkverstößen oder dem Benutzen eines Mobiltelefons. Bei einem Fahrzeugführer, ein 24-jähriger Kölner, bestand der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet und zuvor eine angeordnete Blutprobe entnommen. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Ein weiterer Einsatz ereignete sich kurz vor Mitternacht. Ein Kradfahrer fuhr am Montag (27.02), gegen 23:40 Uhr, vom Willy-Brandt-Ring auf die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Neuss Hafen. Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er auf die Kreuzung an der Hammer Landstraße / Langemarckstraße zu und missachtete eine rot-zeigende Ampel. Die Beamten, welche ihm folgten, gaben ihm mit eingeschaltetem Blaulicht zu erkennen, dass er anhalten solle - dies geschah daraufhin an der Hansastraße. Während der Kontrollsituation wollte sich der unbekannte Mann nicht ausweisen. Er wurde verbal aggressiv gegenüber den Beamten und lehnte jegliche Anfrage zur Kooperation und Feststellung seiner Identität ab. Der Mann wurde zur Polizeiwache in Neuss gebracht und dort dem Polizeigewahrsam bis zur Feststellung seiner Identität zugeführt. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Beleidigung und aufgrund des Rotlicht-Verstoßes ein Bußgeldverfahren zu. Des Weiteren war das Kennzeichen des Krads nur für die Monate März bis November gültig. Hierbei verstößt er gegen das Pflichtversicherungsgesetz als Fahrzeugführer und muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Die Kreispolizeibehörde Neuss wird ihre Kontrollaktivitäten zur Entdeckung von Geschwindigkeitsverstößen und Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss auch zukünftig weiter im gesamten Kreisgebiet intensivieren, um einhergehend damit schwere Unfälle zu verhindern und für noch mehr Sicherheit auf den Straßen im Rhein-Kreis Neuss zu sorgen.

