Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vorsicht vor falschen Wasserwerkern: Zwei Taten gestern in Kassel; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Donnerstag beklauten falsche Wasserwerker in Kassel gleich zwei Mal Senioren in deren Wohnungen. Die Polizei warnt daher vor dieser miesen Masche und sucht in den beiden Fällen, die sich in der Liegnitzer Straße und in der Maybachstraße ereigneten, nach Zeugen. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, kann momentan noch nicht gesagt werden.

Der Senior aus der Maybachstraße meldete sich gestern Mittag bei der Polizei, nachdem er von den Trickdieben bestohlen worden war. Wie er gegenüber der zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord angab, hatte ein Unbekannter gegen 11:40 Uhr an seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und sich als Wasserwerker ausgeben, der eine Trinkwasserüberprüfung durchführen müsse. Während dieser Mann den Wohnungsbesitzer und dessen Lebensgefährtin in der Küche ablenkte, verschafften sich weitere Personen Zutritt zu der Wohnung und klauten das Portemonnaie vom Wohnzimmertisch. Anschließend verließen alle Männer, es soll sich insgesamt um vier Personen gehandelt haben, die Wohnung wieder. Sie sollen Mitte dreißig gewesen sein, dunkle Haare und ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt und grau abgesetzte Monteuranzüge getragen haben.

Am heutigen Freitag meldete sich schließlich eine Seniorin aus der Liegnitzer Straße im Stadtteil Waldau, die den Diebstahl heute bemerkte und ebenfalls gestern bestohlen worden war. Wie die Frau gegenüber der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost angab, hatte sich die Tat bei ihr etwa zwischen 10 und 12 Uhr ereignet. Ein Mann hatte an ihrer Wohnungstür geklingelt und angegeben, in der Nachbarschaft sei bei Bauarbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden. Er müsse nun in die Wohnung der Frau, um die Wasserqualität zu überprüfen. Während die Seniorin anschließend verschiedene Wasserhähne auf und zudrehen musste, nutzte der Dieb die geschaffene Ablenkung und klaute Bargeld aus einem Wohnzimmerschrank. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180 - 185 cm großen, etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit normale Statur, kurzen dunklen Haaren und mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben, der akzentfreies Deutsch sprach. Er trug eine blaue OP-Maske, eine dunkle, eventuell blaue Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Halbschuhe.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraften zum Nachteil älterer Menschen zuständig ist, geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Trickdiebstähle in der Maybachstraße oder der Liegnitzer Straße geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

Tipps der Polizei

Zum Schutz vor Trickdieben und falschen Wasserwerkern rät die Polizei Folgendes:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

- Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden.

- Bezahlen Sie keinen Handwerker in bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung, die Sie per Banküberweisung begleichen.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell